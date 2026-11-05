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    Подмосковье вошло в топ-3 регионов по числу наблюдений за птицами

    Фото: Медиасток Подмосковья

    Московская область вошла в тройку лидеров по количеству наблюдений за птицами по итогам Международных дней наблюдения за птицами, которые прошли в конце октября. Об этом сообщило Министерство экологии и природопользования Московской области.

    Подмосковные участники насчитали в общей сложности 93 вида. В топ-3 регионов область вошла наряду с Нижегородской областью и Татарстаном.

    «Подобные акции очень полезны экологам, поскольку дают много информации для оценки видового разнообразия в регионе и анализа ситуации, в том числе, в отношении краснокнижных видов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    Самыми наблюдаемыми видами в Подмосковье и в целом в России стали скворец, гусь (без деления на виды) и вяхирь. В проекте участвовали наблюдатели из России и 29 стран Европы, при этом россияне на порядок превзошли европейцев как по числу участников, так и по количеству наблюдавшихся видов.

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