Около 200 ярмарок проведут в Подмосковье в ноябре

В ноябре в Подмосковье проведут около 200 ярмарок. Жители смогут приобрести фермерские продукты, сезонные овощи и фрукты, домашние заготовки, выпечку, мед, молочную и мясную продукцию, рыбу, чай и травяные сборы. Кроме того, на торговых площадках представят изделия мастеров. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе.

Большинство ярмарок организуют в рамках проекта «Товары регионов России». На них можно будет найти продукцию производителей из разных частей страны. Также в течение месяца запланированы тематические мероприятия: «Рыбный день», «Сделано в Подмосковье», «Предприниматели Подмосковья», «День народного единства» и «День матери».

С 30 октября по 1 ноября ярмарки «Товары регионов России» будут работать в Красногорске на улице Большой Воскресенской, у дома 1, в Зарайске на площади Революции, в Солнечногорске на Советской площади и в Раменском на Комсомольской площади. Со 2 по 8 ноября торговые площадки откроются в Щелкове на улице Талсинской, у дома 2, в Коломне на улице Октябрьской революции, у дома 362, и в Химках на проспекте Мельникова, рядом с домом 2б.

В ноябре в регионе также запустят всероссийскую ярмарку «Русская рыба в Подмосковье». Проект объединит около 30 торговых точек и будет действовать с 1 ноября по 31 марта 2027 года.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 19:00. Найти ближайшую ярмарку и уточнить график ее работы можно на портале «Мой АПК».