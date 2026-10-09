Предприятие по глубокой переработке чеснока построят в Долгопрудном к 2027 году

В Долгопрудном планируют построить комплекс по переработке чеснока с инвестициями в 105 миллионов рублей. Предприятие будет выпускать переработанный чеснок, гранулы, специализированные специи и черный ферментированный чеснок. Запустить производство намерены в четвертом квартале 2027 года. Об этом сообщили в региональном Минсельхозпроде.

Соглашение о намерениях заключили министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Мосин и генеральный директор «Пищевой Промышленный Кластер» Илья Михальчук. Документ подписали в рамках выставки «Золотая осень».

После выхода на проектную мощность предприятие сможет ежегодно производить 90 тонн переработанного чеснока, девять тонн чесночных гранул, 150 тонн специализированных специй и три тонны черного ферментированного чеснока.

Компания развивает бренд «Фермерский чеснок» с 2017 года и специализируется на выпуске сушеного чеснока. В производстве используют российский озимый сорт «Добрыня», который выращивают на собственной ферме и в хозяйствах-партнерах.

Продукцию поставляют на кулинарные производства и предприятия глубокой переработки, а также в крупные федеральные торговые сети.