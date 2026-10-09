Подмосковье и ассоциация «Теплицы России» объединят усилия для развития отрасли защищенного грунта

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья договорилось с ассоциацией «Теплицы России» о совместной работе над развитием тепличного производства. Стороны намерены привлекать инвестиции, внедрять современные агротехнологии и расширять возможности для выпуска овощей внутри страны. Соглашение подписали министр Виталий Мосин и генеральный директор ассоциации Юлия Панова на выставке «Золотая осень».

По итогам 2025 года в Подмосковье собрали более 132 тысяч тонн овощей, выращенных в теплицах. Площадь современных тепличных комплексов в регионе составляет 233 гектара. Среди участников ассоциации — «Туровский тепличный комплекс», ТК «Подосинки», «Центральный маркет» и ЗАО «Матвеевское».

Виталий Мосин отметил, что тепличные предприятия обеспечивают круглогодичные поставки свежих овощей и зелени жителям столичной агломерации. По его словам, взаимодействие с отраслевым объединением позволит внедрять новые разработки и развивать собственную селекционную базу.

Ассоциация «Теплицы России» работает с 1994 года и объединяет более 130 предприятий, научно-исследовательских институтов и сервисных компаний. Организация занимается развитием технологий выращивания овощей, грибов и цветов, проводит отраслевые конференции и ежегодную выставку «Защищенный грунт России».