Лицензии, борьба с контрафактом и зоны запрета. Новые правила продажи табака введут в Подмосковье в 2027 году

Запрет на продажу табака без лицензии введут в Подмосковье с 1 марта 2027 года

С 1 октября в России вступают в силу новые правила розничной продажи табака, предусматривающие лицензирование. Строже будут контролировать реализацию контрафакта. При этом вейпы запрещать пока не планируют, а стоимость табачных изделий для жителей не изменится. Об этом рассказал глава регионального Минсельхоза Виталий Мосин в ходе еженедельного совещания правительства под руководством губернатора Андрея Воробьева .

Выдавать лицензии и контролировать соблюдение новых требований будут региональные органы власти.

«Госдума приняла закон, наш президент его поддержал. Смысл этого закона заключается в том, что регулирование табачной деятельности передается на региональный уровень. Это значит, что мы можем регулировать и места продажи», — сказал Воробьев.

Стоимость табака не изменится

Лицензия потребуется для продажи сигарет, курительного и кальянного табака, стиков для IQOS, жевательного табака, а также жидкостей для вейпов. Для жителей стоимость продукции не изменится.

Власти Подмосковья оценивают потенциальное количество лицензий в 33 тысячи. Около 15 тысяч торговых объектов уже зарегистрированы в системе «Честный знак» и реализуют табачную либо никотиносодержащую продукцию. Еще более 11 тысяч точек выявили во время пообъектных обходов.

Отдельно выделена так называемая серая зона — около семи тысяч объектов, которые не относятся к сетевому ритейлу, не работают в «Честном знаке» и не входят в состав торговых центров. Муниципалитеты должны передать информацию о таких местах в Минсельхоз Подмосковья для формирования единого реестра и карты точек продажи.

Как оформить лицензию?

Для оформления разрешения предпринимателям потребуется обратиться через портал госуслуг. Заявитель должен будет предоставить фото- и видеоматериалы торговой точки через мобильную систему, после чего готовая лицензия также поступит в электронном формате.

Бизнесу, который не планирует получать разрешение, необходимо прекратить продажу соответствующей продукции с 1 марта 2027 года.

Зоны запрета продажи табака

Отдельное направление работы — установление зон, где торговля табаком будет запрещена. Для образовательных учреждений предлагается использовать ограничение не менее 100 метров от входа в торговый объект до входа в учебное заведение. Федеральный закон также запрещает продажу табака в санаторно-курортных организациях, учреждениях культуры, спорта и медицины.

Кроме того, область намерена установить дополнительные ограничения. В их число планируется включить места отдыха детей, площадки проведения соревнований, объекты социального обслуживания, пляжи, места отдыха у воды и другие рекреационные территории.

С 1 марта 2028 года регионы получат возможность увеличивать минимальную площадь торговых объектов, которым может быть выдана лицензия. Сейчас требование составляет пять квадратных метров, в дальнейшем регион сможет установить показатель на уровне 10 квадратных метров.

Запрет на продажу вейпов не введут

Регион также получил право самостоятельно запрещать продажу вейпов. В Московской области пока не планируют вводить такой запрет. По словам Виталия Мосина, действия региона в этом вопросе будут координироваться с Москвой.

«Законом устанавливается новое право запрещать продажу вейпов. Часть регионов уже ввели такие запреты, часть планирует вводить. Мы в этой работе коррелируем свои действия вместе с Москвой, неразрывно связаны с ней в этой части. Москва пока что не планирует вводить запрет на продажу вейпов. Если что-то будет меняться, мы сразу же доложим», — сказал министр.

Борьба с контрафактом

Еще одной задачей станет борьба с нелегальной и контрафактной продукцией. Ежегодно правоохранительные органы возбуждают не менее 350 административных и уголовных дел, связанных с нарушениями в этой сфере. За полгода возбуждено 37 уголовных дел по фактам оборота контрафакта и изготовления никотиносодержащих жидкостей.

Ожидается, что новая система позволит отслеживать точки реализации продукции в режиме реального времени, контролировать соблюдение установленных зон и использовать данные «Честного знака» для прослеживания товара от производителя до покупателя. Поступления в консолидированный бюджет Московской области от госпошлин за лицензии оценивают не менее чем в 300 миллионов рублей ежегодно.

Губернатор поручил представить повторный доклад о переходе на лицензированную продажу табака не позднее 1 сентября 2027 года. К этому времени власти планируют сформировать реестр выданных лицензий, определить зоны запрета и накопить практику применения новых требований к нелегальной торговле.