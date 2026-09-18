Замглавы округа Пушкинский проверил ремонт подъезда на улице Гоголя в Пушкино

16 сентября Евгений Лойко проинспектировал работы в доме № 5, чтобы лично убедиться в надлежащем качестве. Всего по программе «Чистый округ» отремонтируют 56 подъездов в 2026 году.

Специалисты учреждения «Жилищно-эксплуатационное управление Пушкино» завершили ремонт в 19 подъездах, остальные — на финишной прямой. Директор учреждения Евгений Мормуль рассказал, что работы идут в многоквартирных домах в Пушкино, а также в поселках Лесные Поляны и Челюскинский.

«Ремонт всех подъездов осуществляют в рамках реализации муниципальной программы „Чистый округ“», — подчеркнул он.

Евгений Лойко отметил, что в подъездах обновят входные группы, окрасят стены, заменят почтовые ящики и светильники, а при необходимости — окна, тамбурные двери и напольное покрытие.

В 49 подъездах ремонт идет с дополнительным финансированием, еще в семи — полностью за счет управляющей компании. На сегодняшний день комиссия приняла 19 подъездов, еще 39 находятся в высокой степени готовности.

Завершение работ по программе «Чистый округ» запланировано на 15 ноября.