Более 180 избирательных участков открылись во второй день выборов в Балашихе

Для жителей муниципалитета, которые хотят проголосовать лично, открыли 183 участка. 14 сентября в округе завершилась регистрация на дистанционное электронное голосование, а отдать свой голос онлайн смогут более 39 тысяч человек.

Второй день голосования продолжили в штатном режиме.

«Все 183 избирательных участка начали свою работу ровно в 08:00 во второй день выборов депутатов в Государственную думу и Московскую областную Думу. Они будут принимать избирателей до 20:00», — отметила председатель территориальной избирательной комиссии округа Людмила Кузнецова.

Проголосовать можно на избирательных участках, на дому, дистанционно с помощью электронного голосования и по месту нахождения.

Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте Центральной избирательной комиссии или в информационно-справочном центре по телефону: 8 (800) 200-00-20.