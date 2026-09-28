Еще 37 школьников получили свои первые паспорта в Можайске

Мероприятие прошло 25 сентября. Почетными гостями церемонии стали глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников и почетный гражданин округа Валентина Фомченко.

«Ребята, это начало большого пути. Пути, на котором вам предстоит принимать решения, отвечать за свои поступки и своим трудом, талантом и неравнодушием писать историю родного округа и всей нашей великой страны», — обратился к школьникам Денис Мордвинцев.

Перед вручением паспортов прозвучал Государственный гимн Российской Федерации. Вместе с главным документом каждый школьник получил памятный подарок.

Родители, пришедшие поддержать ребят, разделили с ними этот важный момент. Завершилась церемония общей фотографией на память.