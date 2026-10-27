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    Пассажиры ЦППК с начала года использовали более 46 тыс. карт провожающего

    Фото: ЦППК

    Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) с начала 2026 года использовали более 46,1 тыс. карт провожающего. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

    Наиболее востребованной услуга оказалась на Казанском направлении — 9,6 тыс. карт. На втором месте Горьковское направление с 6,1 тыс., на третьем — Павелецкое и Ярославское, по 5,6 тыс. карт каждое.

    Традиционно спрос на услугу растет в дачный сезон. С мая по сентябрь пассажиры оформили более 27,6 тыс. карт провожающего. Больше всего — в июле и августе: 6,5 тыс. и 6,4 тыс. соответственно. С начала октября пассажиры использовали еще более 2,8 тыс. карт.

    Карта провожающего предназначена для тех, кто хочет встретить близкого человека с поезда или помочь ему донести тяжелые сумки до вагона. Она позволяет бесплатно пройти на станцию, находиться на платформе до 30 минут, а затем выйти обратно.

    Получить карту можно в кассах на восьми головных вокзалах Москвы и около 170 пригородных станциях. Для этого необходимо оставить залог наличными в размере 100 рублей. После использования карту нужно вернуть в кассу и получить залог обратно.

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