Мособлводоканал провел более 400 работ в рамках подготовки к зиме за неделю

За неделю специалисты Мособлводоканала выполнили 465 ремонтно-восстановительных мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения Московской области. В это число вошли как устранение аварийных ситуаций, так и плановые работы по подготовке коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья

В селе Рахманово провели плановые работы на сети холодного водоснабжения диаметром 100 миллиметров, а в деревне Левошево очистили насос. В Богородском округе в деревнях Балабаново и Обухово капитально отремонтировали водопроводные колодцы: заменили железобетонные кольца и герметизировали вводы труб.

На водозаборном узле в поселке имени Воровского обновили кровлю станции обезжелезивания. В микрорайоне Светлый начали менять водопровод диаметром 50 миллиметров на участке длиной более 200 метров. В Старой Купавне на улице Рабочей приступили к ремонту магистрального водовода диаметром 500 миллиметров.

В Электростали на улице Чехова заменили поврежденный участок трубы основного водовода и провели гидропневматическую промывку сетей. Такая процедура позволяет удалять отложения и ржавчину с внутренних стенок труб.

Круглосуточный контроль за состоянием коммунальной инфраструктуры обеспечивает Единая диспетчерская служба Мособлводоканала. Жители могут сообщить специалистам о повреждении труб, отсутствии водоснабжения или задать профильный вопрос. Обращения принимают по бесплатному номеру 8 (800) 222-02-05 без выходных и перерывов.