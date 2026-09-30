Бесплатные консультации по похоронному делу пройдут в Подмосковье в октябре

Фото: Представительство МосОблЕИРЦ в отделении МФЦ «Мои документы» в поселке Голубое округа Солнечногорск / Медиасток.рф

В октябре жители Подмосковья смогут бесплатно получить консультации по законодательству в сфере погребения и похоронного дела. Специалисты Центра мемориальных услуг будут принимать в МФЦ и на территориях кладбищ в разных городских округах региона.

Консультации в МФЦ пройдут в следующие даты:

1 октября — Ликино-Дулево, улица Ленина, дом 15/1;

6 октября — Подольск, микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом 3;

8 октября — рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 4, корпус 1, помещение 33;

13 октября — Домодедово, микрорайон Барыбино, улица Леваневского, дом 2А;

15 октября — Пущино, микрорайон «В», дом 1;

19 октября — Клин, Советская площадь, дом 18А;

20 октября — Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, 6 этаж;

21 октября — Щелково, улица Свирская, дом 2А;

22 октября — Раменское, улица Кирова, дом 15А;

23 октября — Чехов, Советская площадь, дом 3;

26 октября — Серпухов, Борисовское шоссе, дом 17А;

27 октября — Мытищи, улица Карла Маркса, дом 4;

28 октября — Балашиха, улица Советская, дом 4;

29 октября — Красногорск, улица Ленина, дом 2;

30 октября — Подольск, улица Кирова, дом 39.

На кладбищах консультанты будут работать в следующие дни:

2 октября — кладбище «п. Ровки» в Чехове;

5 октября — кладбище «Вельяминовское Новое» в Домодедове, микрорайон Барыбино;

7 октября — кладбище «Новское» в Балашихе;

9 октября — кладбище в деревне Давыдково городского округа Клин;

12 октября — кладбище «Отяковское» в деревне Отяково Можайского округа;

14 октября — кладбище «Старое городское» в Коломне, проспект Кирова, земельный участок 70.

На территории кладбищ специалисты ГБУ МО «ЦМУ» будут находиться в центральной части рядом с административным зданием. Узнать консультантов можно по информационному баннеру учреждения и форменной одежде с символикой организации.

Получить информацию по вопросам погребения и похоронного дела можно и дистанционно. Для этого работает круглосуточная бесплатная горячая линия ГБУ МО «ЦМУ»: 8 (498) 568-99-99.