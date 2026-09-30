Бесплатные консультации по похоронному делу пройдут в Подмосковье в октябре
В октябре жители Подмосковья смогут бесплатно получить консультации по законодательству в сфере погребения и похоронного дела. Специалисты Центра мемориальных услуг будут принимать в МФЦ и на территориях кладбищ в разных городских округах региона.
Консультации в МФЦ пройдут в следующие даты:
- 1 октября — Ликино-Дулево, улица Ленина, дом 15/1;
- 6 октября — Подольск, микрорайон Климовск, улица Железнодорожная, дом 3;
- 8 октября — рабочий поселок Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 4, корпус 1, помещение 33;
- 13 октября — Домодедово, микрорайон Барыбино, улица Леваневского, дом 2А;
- 15 октября — Пущино, микрорайон «В», дом 1;
- 19 октября — Клин, Советская площадь, дом 18А;
- 20 октября — Одинцово, Можайское шоссе, дом 71, 6 этаж;
- 21 октября — Щелково, улица Свирская, дом 2А;
- 22 октября — Раменское, улица Кирова, дом 15А;
- 23 октября — Чехов, Советская площадь, дом 3;
- 26 октября — Серпухов, Борисовское шоссе, дом 17А;
- 27 октября — Мытищи, улица Карла Маркса, дом 4;
- 28 октября — Балашиха, улица Советская, дом 4;
- 29 октября — Красногорск, улица Ленина, дом 2;
- 30 октября — Подольск, улица Кирова, дом 39.
На кладбищах консультанты будут работать в следующие дни:
- 2 октября — кладбище «п. Ровки» в Чехове;
- 5 октября — кладбище «Вельяминовское Новое» в Домодедове, микрорайон Барыбино;
- 7 октября — кладбище «Новское» в Балашихе;
- 9 октября — кладбище в деревне Давыдково городского округа Клин;
- 12 октября — кладбище «Отяковское» в деревне Отяково Можайского округа;
- 14 октября — кладбище «Старое городское» в Коломне, проспект Кирова, земельный участок 70.
На территории кладбищ специалисты ГБУ МО «ЦМУ» будут находиться в центральной части рядом с административным зданием. Узнать консультантов можно по информационному баннеру учреждения и форменной одежде с символикой организации.
Получить информацию по вопросам погребения и похоронного дела можно и дистанционно. Для этого работает круглосуточная бесплатная горячая линия ГБУ МО «ЦМУ»: 8 (498) 568-99-99.