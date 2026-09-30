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    Бесплатные консультации по похоронному делу пройдут в Подмосковье в октябре

    Представительство МосОблЕИРЦ в отделении МФЦ «Мои документы» в поселке Голубое округа Солнечногорск
    Фото: Представительство МосОблЕИРЦ в отделении МФЦ «Мои документы» в поселке Голубое округа Солнечногорск/Медиасток.рф

    В октябре жители Подмосковья смогут бесплатно получить консультации по законодательству в сфере погребения и похоронного дела. Специалисты Центра мемориальных услуг будут принимать в МФЦ и на территориях кладбищ в разных городских округах региона.

    Консультации в МФЦ пройдут в следующие даты:

    На кладбищах консультанты будут работать в следующие дни:

    На территории кладбищ специалисты ГБУ МО «ЦМУ» будут находиться в центральной части рядом с административным зданием. Узнать консультантов можно по информационному баннеру учреждения и форменной одежде с символикой организации.

    Получить информацию по вопросам погребения и похоронного дела можно и дистанционно. Для этого работает круглосуточная бесплатная горячая линия ГБУ МО «ЦМУ»: 8 (498) 568-99-99.