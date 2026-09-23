Сегодня 14:01 Свыше 500 тысяч человек посетили программы проекта «Лето в Подмосковье» Фото: Министерство культуры и туризма Московской области Подмосковье

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Более 160 культурных и туристических мероприятий в рамках проекта «Лето в Подмосковье» этим летом посетили свыше 500 тысяч человек. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

В числе крупнейших событий сезона — «Мелиховская весна», собравшая более восьми тысяч зрителей, Фестиваль театров малых городов России в Сергиевом Посаде, который посетили свыше 10 тысяч человек, и XII Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского в Клину с аудиторией около 14 тысяч гостей. Фестиваль «Шкинь-опера» в Коломенском округе привлек более 26 тысяч человек, «Джазовые сезоны» в «Архангельском» — 20 тысяч, а фестиваль современного искусства «Перезагрузка» в Зарайске — свыше 21 тысячи. Большой интерес вызвали и другие культурные проекты. «Лето. Музыка. Музей» в «Новом Иерусалиме» собрало восемь тысяч слушателей, «Проект: ПОЭТ» — более восьми тысяч, семейный фестиваль «Рябинушка» в Коломне — около 10 тысяч, а «Поле фолка» в Муранове — три тысячи.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 1/2 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 2/2

Аудиовизуальный проект «Прокофьев 135: эпос и миф» увидели полторы тысячи человек. Фестиваль летней мотокультуры прошел в 13 городах региона, выступления команды FMX13 посмотрели более 45 тысяч жителей и гостей Подмосковья.

Этим летом в области работали пять крупных выставок. Экспозицию «Саврасов и тишина» в «Новом Иерусалиме» посетили более 106 тысяч человек, выставку «ЛАКИ. Большая история в миниатюре» — свыше 65 тысяч. «Импрессионизм с русской душой» в Серпуховском историко-художественном музее привлек более 38 тысяч посетителей, «Левитан и Чехов. Поэтика пейзажа» в Мелихове — свыше 17 тысяч, «Воспитание вкуса» в Звенигородском музее-заповеднике — почти восемь тысяч.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 1/2 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 2/2

Активная программа проходила и в парках. Девять общеобластных мероприятий собрали около 600 тысяч участников: порядка 150 тысяч человек посетили программу ко Дню защиты детей, около 100 тысяч — «С Россией в сердце», еще 90 тысяч — «Молодежь. Спорт. Парк». «Ночь в парке» объединила более 55 тысяч гостей, а празднование Дня государственного флага России — свыше 40 тысяч. Фестиваль «Область танцевальных культур» посетили 26 тысяч человек, а отборочные этапы проекта «Маги в парках» собрали около 40 тысяч. Гала-концерт последнего в Коломне 12 сентября посетили 8,8 тысячи человек.

В домах культуры в рамках проекта прошли четыре общеобластные акции и фестиваль-конкурс «Душой хранимое наследство», собравшие более 200 тысяч участников. В общей сложности летние мероприятия домов культуры посетили около двух миллионов человек. Библиотеки региона за сезон приняли 2,9 миллиона читателей, а их мероприятия собрали свыше 25 тысяч событий.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 1/2 Фото: Министерство культуры и туризма Московской области 2/2

Туристический сезон также показал высокий спрос на отдых в регионе. Летом работали 146 муниципальных пляжей и зон отдыха у воды, а число коллективных средств размещения с собственными водными зонами превышало 140. Всего в Московской области насчитывается более полутора тысяч классифицированных объектов размещения. На 1 сентября число туристических поездок по региону с начала 2026 года достигло около 4,9 миллиона.