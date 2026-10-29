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    Парк передвижных котельных в Подмосковье увеличат вдвое к ноябрю

    Фото: МОС АВС

    Парк передвижных блочно-модульных котельных Московской области увеличат с 20 до 40 установок. Дополнительные мобильные котельные изготавливают для аварийно-восстановительной службы МОС АВС, сообщили в министерстве энергетики региона.

    Десять установок производят на заводе ЕКС в Ленинградской области, еще десять — на предприятии в Краснодарском крае. Специалисты МОС АВС контролируют сборку и пусконаладку оборудования на производственных площадках. Новое оборудование доставят в Подмосковье в начале ноября, оно войдет в региональный резерв для теплоснабжения на период устранения технологических нарушений.

    «Увеличивая их количество, мы усиливаем резерв и расширяем возможности для его быстрого развертывания там, где это потребуется», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Передвижная котельная размещается на специальном трале и может быть доставлена и подключена к тепловым сетям, чтобы временно обеспечивать теплоснабжение на период ремонта основного оборудования. Новые установки получат встроенные дизель-генераторы и смогут работать как на природном газе, так и на дизельном топливе. Собственный источник электроснабжения позволит использовать котельную без отдельной доставки генератора.

    Чтобы сократить время развертывания, разработана схема подключения к важным социальным объектам и заранее выполнены врезки. Котельные заранее размещают на территориях, где может потребоваться резервный источник тепла.

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