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    Остановки общественного транспорта начали обновлять в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Реконструкцию проводят, чтобы сделать поездки на автобусах удобнее, а посадку и высадку пассажиров — безопаснее. За ходом обновления транспортной инфраструктуры следят сотрудники администрации городского округа.

    Специалисты уже перенесли остановки на улице Трудовой, обустроили заездные карманы для автобусов большого класса и проложили пешеходные дорожки. Осталось нанести дорожную разметку. Аналогичные работы проводят на улицах Хлебозаводской и Академика Каргина.

    Изменения затронули и сельские территории. В поселке Вешки по просьбам жителей строят остановку «Лиственная улица» с тротуаром. Раньше пассажирам приходилось садиться в автобус прямо с проезжей части. Новые остановочные пункты также оборудуют в поселках Нагорное и Троицкое.

    Работы ведут в рамках утвержденного регламента обслуживания автобусных маршрутов, связывающих Москву с населенными пунктами Подмосковья.

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