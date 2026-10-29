Остановки общественного транспорта начали обновлять в Мытищах

Реконструкцию проводят, чтобы сделать поездки на автобусах удобнее, а посадку и высадку пассажиров — безопаснее. За ходом обновления транспортной инфраструктуры следят сотрудники администрации городского округа.

Специалисты уже перенесли остановки на улице Трудовой, обустроили заездные карманы для автобусов большого класса и проложили пешеходные дорожки. Осталось нанести дорожную разметку. Аналогичные работы проводят на улицах Хлебозаводской и Академика Каргина.

Изменения затронули и сельские территории. В поселке Вешки по просьбам жителей строят остановку «Лиственная улица» с тротуаром. Раньше пассажирам приходилось садиться в автобус прямо с проезжей части. Новые остановочные пункты также оборудуют в поселках Нагорное и Троицкое.

Работы ведут в рамках утвержденного регламента обслуживания автобусных маршрутов, связывающих Москву с населенными пунктами Подмосковья.