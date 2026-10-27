Более тысячи жителей Дубны прошли лечение в обновленном физиокабинете

Более тысячи жителей прошли курс физиотерапии во взрослой поликлинике Дубненской больницы после модернизации кабинета, завершившейся семь месяцев назад. Помещение отремонтировали и оснастили оборудованием для магнитотерапии, УВЧ, ультрафиолетового облучения, ультразвуковой и электротерапии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Недавно в кабинете установили роботизированный тренажер Ormed Flex. Он применяется для восстановления подвижности плечевого, локтевого и лучезапястного суставов, а также пальцев кисти. Оборудование помогает пациентам после инсультов, травм и длительного ограничения движений.

Физиотерапевтические процедуры назначают жителям Дубны при неврологических заболеваниях, нарушениях работы опорно-двигательного аппарата и других патологиях. Чтобы сделать помощь доступнее, кабинет переходит на двухсменный режим работы. Сейчас здесь принимают две медицинские сестры по физиотерапии.

«Тысяча пациентов за полгода — это не просто цифра. Это сотни наших жителей, которым мы помогли избежать осложнений, снять боль и вернуть радость движения. Для повышения доступности помощи кабинет переходит на работу в две смены», ­— отметил заведующий поликлиникой № 2 Дубненской больницы Сергей Деревякин.

Получить направление на лечение можно у терапевта или травматолога при наличии показаний. Врач оценит состояние пациента и подберет индивидуальную программу. Процедуры доступны по полису ОМС.