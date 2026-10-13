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    Около 630 тысяч жителей Подмосковья получили звание «Ветеран труда»

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    С начала года звание ветерана труда присвоили более 5,5 тысячи жителей Подмосковья. Сейчас в регионе проживают свыше 630 тысяч человек с этим статусом. Они могут оформить пять мер социальной поддержки в рамках одной комплексной услуги.

    Как сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин, речь идет о присвоении звания, выдаче социальной карты, компенсации расходов на коммунальные услуги, ежемесячной денежной выплате и возмещении затрат на домашний телефон.

    Получить статус могут граждане России, проживающие в Московской области. Для мужчин необходим стаж не менее 25 лет, для женщин — не менее 20 лет. Вместо этого может учитываться выслуга, достаточная для назначения пенсии.

    Еще одно обязательное требование — наличие государственных или ведомственных наград. Среди них ордена и медали СССР или России, почетные грамоты, благодарность президента, а также знаки отличия за трудовые заслуги или службу. При этом работать в соответствующей сфере нужно не менее 15 лет.

    Подать заявление на присвоение звания и оформление льгот можно онлайн через региональный портал госуслуг. Для этого необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить требуемые документы.

    Оформить услугу можно по ссылке.

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