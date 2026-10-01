Глава Одинцова проверил капремонт спорткомплекса «Звезда» в Звенигороде

Кровельные работы завершены, фасады смонтированы на 90%. Сейчас идет обустройство водостока, вентиляции и системы водоподготовки. Укладка плитки в большом бассейне закончится на следующей неделе. Подрядчик также адаптировал маленький бассейн по просьбе жителей Звенигорода.

Внутренняя часть по электрификации и слаботочным системам выполнена на 75%. Как только будет закрыт контур, строители приступят к отделке внутренних помещений. Весь комплекс работ на объекте планируется завершить во втором квартале 2027 года.

Основной спортивный зал, большой и малый бассейны, кафе, комфортные раздевалки с душевыми будут на первом этаже спортивного комплекса. На втором появятся залы для бокса, гимнастики и фехтования.