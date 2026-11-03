Подмосковный врач Сергеев: на первой стадии рак излечим более чем в 90% случаев

Онкологические заболевания на ранних стадиях нередко протекают без выраженных симптомов. Поэтому отсутствие боли и других жалоб не гарантирует, что человек здоров. Врачи Воскресенского центра амбулаторной онкологической помощи напомнили о важности регулярных профилактических обследований, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Центр обслуживает более 220 тысяч жителей Воскресенского и Егорьевского округов. Сейчас на диспансерном учете здесь состоят 5113 пациентов. Среди наиболее распространенных онкологических заболеваний специалисты выделяют рак предстательной и молочной желез, кожи, органов желудочно-кишечного тракта и легких.

Выявлять опасные изменения до появления симптомов помогает диспансеризация по полису ОМС. Программа предусматривает маммографию для женщин от 40 до 75 лет раз в два года, исследование на онкоцитологию с 18 до 64 лет раз в три года, а также анализ крови на ПСА для мужчин в 45, 50, 55, 60 и 64 года.

Для раннего выявления рака кишечника с 40 до 64 лет проводят анализ кала на скрытую кровь раз в два года, с 65 до 75 лет — ежегодно. В программу также входят обследование легких раз в два года и гастроскопия в возрасте 45 лет.

Заведующий Воскресенским онкологическим центром Андрей Сергеев призвал жителей не откладывать профилактические осмотры до появления тревожных признаков. Своевременная диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение. Выявленный на первой стадии рак можно вылечить в 90% случаев.