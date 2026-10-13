Подмосковный врач Тарамов: имбирь противопоказан при хронической гипертонии

С наступлением холодов имбирь традиционно используют для профилактики простуды, однако этот корень полезен не для всех. Врач-терапевт Можайской больницы Ильяс Тарамов предупреждает, что для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями употребление имбиря может привести к серьезным осложнениям.

Активные вещества корня — гингерол и шогаол — стимулируют кровообращение, вызывая расширение сосудов и учащенное сердцебиение. Это часто провоцирует кратковременный, но опасный подъем давления из-за непредсказуемого взаимодействия с лекарствами. Имбирь способен ослаблять или усиливать действие препаратов от гипертонии, а также вступать в реакцию с симпатомиметиками (некоторые капли в нос или средства от астмы), что ведет к резкому скачку артериального давления.

«Категорически противопоказан имбирь людям с хронической гипертонией, принимающим лекарства, а также тем, кто страдает от нарушений свертываемости крови, болезней печени, желчного пузыря и принимает антикоагулянты. Опасность заключается в высоком риске кровотечений и непредсказуемых скачках давления», — отметил Ильяс Тарамов.

Несмотря на иммуностимулирующие свойства, перед введением имбиря в рацион, особенно в виде концентрированных добавок, необходима консультация специалиста. Безопасная профилактика должна укреплять организм, не создавая новых рисков для здоровья.