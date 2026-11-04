Новую подстанцию скорой помощи открыли в Ступине

Пресс-служба администрации г. о. Ступино

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Ступино

В поселке Михнево городского округа Ступино торжественно открыли новую подстанцию скорой помощи, рассчитанную на пять медицинских бригад. Объект построен по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

С важным событием медицинских работников и жителей поздравил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. После поздравлений для гостей провели экскурсию по новому зданию.

Трехэтажный корпус подстанции возведен с применением современных модульных технологий. Внутри разместились диспетчерская, комнаты отдыха, столовая и кабинеты для предрейсовых осмотров. На территории оборудованы гараж и мастерская для карет скорой помощи.