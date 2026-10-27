Подмосковный врач Алимова дала советы по сохранению здоровья кожи осенью и зимой
С наступлением отопительного сезона многие жители сталкиваются с проблемой чрезмерной сухости воздуха в жилых помещениях. Врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова рассказала, как сохранить здоровье кожи в таких условиях.
Создание правильного микроклимата — важный элементом ухода за собой в холодный период. Оптимальным для жилых помещений считается уровень влажности в диапазоне от 40% до 60%. Однако в стремлении избавиться от сухости важно соблюдать меру.
Избыточное увлажнение воздуха создает благоприятную среду для размножения пылевых клещей и образования плесени, что может спровоцировать аллергические реакции и заболевания дыхательных путей. Чтобы избежать этого, работу прибора необходимо контролировать с помощью гигрометра — специального измерителя влажности.
Техническая исправность и чистота самого устройства играют ключевую роль в безопасности его использования.
Увлажнитель не нужно держать включенным круглосуточно. Ориентироваться следует не на время его работы, а на показатели влажности в помещении. Важно также регулярно менять воду и очищать резервуар по инструкции, поскольку при неправильном уходе внутри прибора могут накапливаться загрязнения и микроорганизмы.
Евгения Алимова
Поддержание влажности — это лишь часть комплексного ухода. В отопительный сезон дерматологи советуют пересмотреть свои ежедневные привычки. Следует отказаться от использования слишком горячей воды при умывании и принятии душа, так как высокая температура дополнительно разрушает липидный барьер кожи.
Необходимо выбирать максимально мягкие, бессульфатные очищающие средства и обязательно наносить увлажняющий крем или лосьон в течение первых нескольких минут после контакта с водой, чтобы «запечатать» влагу внутри.
Сохраняющаяся сухость, сопровождающаяся сильным зудом, появлением трещин, выраженным покраснением или высыпаниями, может сигнализировать не только о сухом воздухе, но и о наличии дерматологического заболевания.
В таких случаях необходимо записаться на прием к врачу-дерматовенерологу.