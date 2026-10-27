Подмосковный врач Алимова дала советы по сохранению здоровья кожи осенью и зимой

​С наступлением отопительного сезона многие жители сталкиваются с проблемой чрезмерной сухости воздуха в жилых помещениях. Врач-дерматовенеролог Люберецкого филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Евгения Алимова рассказала, как сохранить здоровье кожи в таких условиях.

Создание правильного микроклимата — важный элементом ухода за собой в холодный период. Оптимальным для жилых помещений считается уровень влажности в диапазоне от 40% до 60%. Однако в стремлении избавиться от сухости важно соблюдать меру.

Избыточное увлажнение воздуха создает благоприятную среду для размножения пылевых клещей и образования плесени, что может спровоцировать аллергические реакции и заболевания дыхательных путей. Чтобы избежать этого, работу прибора необходимо контролировать с помощью гигрометра — специального измерителя влажности.

Техническая исправность и чистота самого устройства играют ключевую роль в безопасности его использования.