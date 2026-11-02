Минюст России напомнил НКО о необходимости обновлять сведения в реестре

Управление Минюста России по Московской области призвало некоммерческие организации проверить сведения о себе в Едином государственном реестре юридических лиц, а также убедиться, что их уставы соответствуют законодательству и фактической деятельности. В реестре должны быть указаны действующий руководитель и адрес, по которому организация может получать официальную корреспонденцию.

Сведения о руководителе должны соответствовать действительности. Если глава НКО умер, ушел с должности или был заменен, необходимо оформить назначение преемника и направить документы для обновления данных. Аналогичные меры требуются при смене адреса. Недостоверные сведения могут стать основанием для проверки и внесения в ЕГРЮЛ соответствующей отметки, а в предусмотренных законом случаях — для исключения организации из реестра.

Кроме того, НКО рекомендуется пересмотреть уставы. В них должны быть четко определены цели и направления работы, структура органов управления, их полномочия, порядок принятия решений и внесения изменений, а также правила распоряжения имуществом и прекращения деятельности. Реальная работа организации должна соответствовать положениям учредительного документа.

Отдельно Минюст обратил внимание религиозных организаций на необходимость проверить уставы с учетом изменений законодательства, вступивших в силу в 2021 году. Для документов, утвержденных ранее, предусмотрено приведение в соответствие с новыми требованиями при первом внесении изменений.

В ведомстве рекомендуют регулярно проверять данные в ЕГРЮЛ и содержание уставов, а при обнаружении несоответствий своевременно оформлять и регистрировать необходимые изменения.