Новые требования к обслуживанию лифтов введут в Подмосковье в 2027 году

В Подмосковье именят правила обслуживания и ремонта лифтового оборудования. Новые требования начнут действовать осенью 2027 года. Их обсудили на семинаре в Доме правительства региона, в котором участвовали представители производителей лифтов, сервисных и управляющих компаний, профильных ведомств и эксперты.

Первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов напомнил, что Федеральный закон № 564 впервые разделил работы с лифтами на три категории: техобслуживание, текущий и капитальный ремонт. Для каждого направления потребуется отдельный договор.

Сейчас в регионе работают более тысячи организаций, которые обслуживают почти 67 тысяч лифтов. До вступления новых правил в силу им предстоит подготовить необходимую документацию и пройти регистрацию в федеральном реестре. Управляющим компаниям также нужно заранее оформить договоры с подрядчиками, соответствующими новым требованиям.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что применение регионального стандарта обслуживания лифтов уже позволило сократить число обращений жителей в отдельных муниципалитетах.

Новый порядок предусматривает регулярные проверки оборудования, замену изношенных деталей и узлов, а также полную замену лифтов вместе с ремонтом шахт и помещений. Для всех видов работ на федеральном уровне разрабатывают единую типовую форму договора. Региональные власти также планируют привести местные нормативы в соответствие с новыми требованиями.