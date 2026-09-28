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    В Наро-Фоминске на станции Селятино провели рейд по безопасности

    Фото: ГКУ АПИ МО

    На железнодорожной станции Селятино в Наро-Фоминском городском округе 28 сентября 2026 года прошел профилактический рейд по безопасности. Об этом сообщили в Административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья.

    В акции участвовали представители Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского городского округа, руководство ЦППК, МДПО РЖД и сотрудники территориального управления Селятино. Пассажирам раздали 58 информационных листовок и провели профилактические беседы.

    «Регулярные меры профилактики значительно уменьшают риск травм на железной дороге», — отметили в ГКУ АПИ МО.

    Пассажирам напомнили основные правила: переходить пути только по оборудованным переходам, мостам или на зеленый сигнал светофора; снимать наушники и капюшон, не отвлекаться на телефон при приближении к путям; не заступать за ограничительную линию на платформе до полной остановки поезда; не пролезать под вагонами и не перелезать через сцепления поездов.

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