В Наро-Фоминске на станции Селятино провели рейд по безопасности

На железнодорожной станции Селятино в Наро-Фоминском городском округе 28 сентября 2026 года прошел профилактический рейд по безопасности. Об этом сообщили в Административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья.

В акции участвовали представители Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности администрации Наро-Фоминского городского округа, руководство ЦППК, МДПО РЖД и сотрудники территориального управления Селятино. Пассажирам раздали 58 информационных листовок и провели профилактические беседы.

«Регулярные меры профилактики значительно уменьшают риск травм на железной дороге», — отметили в ГКУ АПИ МО.

Пассажирам напомнили основные правила: переходить пути только по оборудованным переходам, мостам или на зеленый сигнал светофора; снимать наушники и капюшон, не отвлекаться на телефон при приближении к путям; не заступать за ограничительную линию на платформе до полной остановки поезда; не пролезать под вагонами и не перелезать через сцепления поездов.