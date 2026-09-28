Турнир по рыбной ловне прошел в Павловском Посаде

Павловский Посад 26 сентября превратился в рыболовную столицу восточного Подмосковья. В парке «Меленки» прошел «Кубок дружбы» по ловле на донную удочку.

На берегу реки Клязьмы собрались 18 сильнейших рыболовов, чтобы доказать, что донка — это не просто снасть, а искусство. Страсти на турнире кипели нешуточные — каждая вытащенная из воды рыба встречалась с азартом. Счет шел на минуты, а результат — на граммы. Наградой самым упорным спортсменам стали тяжеловесные подлещики весом под полтора килограмма, стремительные язи и бойкая плотва.

Победителя определили по весу улова.· Абсолютным чемпионом соревнований стал Федор Бубенок, который поймал 17 килограммов 800 граммов рыбы.· В номинации «Биг Фиш» победу одержал Илья Федулов, выловивший леща весом 1350 граммов.

Вся рыба в конце турнира была выпущена обратно в реку