Интерактивный музей откроют в детском саду «Теремок» в Ленинском округе

Проект «Свет в окне — голос из прошлого» получил грант в размере одного миллиона рублей.

Директор лицея Елена Камьянова отметила, что историческая память живет не в учебниках, а в семейных альбомах, в голосе бабушки и старых фотографиях. Задача проекта — вернуть эту историю в стены детского сада, сделать ее живой и осязаемой для детей. Она подчеркнула, что за цифрой гранта стоит кропотливая работа родителей, педагогов и добровольцев, которые стали одной командой.

В дошкольном учреждении появится интерактивный народный музей. Более 40 семей поделятся историями своих героев, а благодаря проекциям семейных фотографий дети смогут не только увидеть прадедов, но и услышать их голоса.

С помощью 3D-принтеров создадут точные копии наград и артефактов, чтобы юные гости могли прикоснуться к подвигу. Все приобретенное оборудование останется в детском саду и будет работать каждый день, чтобы связь времен не прерывалась.

Автором проекта выступила Наталья Рябчикова — инструктор по физической культуре образовательного комплекса. Поддержали инициативу педагоги и родители: Евгений Корнаухов, Виталия Луковникова, Татьяна Илюхина, Елена Муравьева, Галина Барышева и Полина Хомутинина.

Победа в конкурсе — это история о том, как родительская любовь к своим корням превращается в большой социальный проект.