На МЦД-3 и Казанском направлении 26 сентября изменят график поездов

26 сентября с 14:00 до 15:00 скорректируют график движения пригородных поездов на МЦД-3 и Казанском направлении. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На Казанском направлении поезда от вокзала и до вокзала сохранены. Интервал в этот период частично увеличен до 15 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» или на сайте. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в МАКС.