360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    На МЦД-3 и Казанском направлении 26 сентября изменят график поездов

    Фото: Минтранс Подмосковья

    26 сентября с 14:00 до 15:00 скорректируют график движения пригородных поездов на МЦД-3 и Казанском направлении. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    На Казанском направлении поезда от вокзала и до вокзала сохранены. Интервал в этот период частично увеличен до 15 минут.

    Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» или на сайте. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале в МАКС.

    Ночная геологическая экскурсия пройдет в Одинцовском парке 18 сентября

    Свыше 150 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

    ИИ помог расшифровать более 108 тысяч анализов в подмосковном «Доброделе»

    Тендер на капремонт теплового пункта объявили в Реутове

    Уникальный медицинский препарат из Дубны представили на конгрессе в ОАЭ

    «Росатом Интелмаш» в Подмосковье провел сессию о роботизации атомной отрасли

    Свыше 220 тысяч школьников и студентов Подмосковья почтили память жертв фашизма

    Занятие по беспилотной безопасности провели для школьников в Ногинске

    Цифровые мамографы получила больница в Раменском

    Мастер-классы и беговые тренировки пройдут в Солнечногорске

    Новый школьный автобус начал перевозить учеников в Подольске

    Новые игровые комплексы для детей открыли в Химках