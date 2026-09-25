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    Тендер на капремонт теплового пункта объявили в Реутове

    Фото: Медиасток.РФ

    В Реутове объявили открытый конкурс на капитальный ремонт центрального теплового пункта № 5. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

    Центральный тепловой пункт котельной № 1 находится на улице Комсомольской. Соответствующая закупка опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

    В рамках открытого конкурса в электронной форме предусмотрены инженерные изыскания, разработка проектной документации, капитальный ремонт объекта и поставка нового оборудования.

    Проект реализуют по муниципальной программе, направленной на развитие инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности. Финансирование обеспечат бюджеты Московской области и городского округа Реутов. Завершить весь комплекс работ планируется в 2028 году.

    Актуальные сведения о закупках и земельно-имущественных торгах Комитет по конкурентной политике Московской области публикует в своем канале «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья» в «Макс».

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