Тендер на капремонт теплового пункта объявили в Реутове

В Реутове объявили открытый конкурс на капитальный ремонт центрального теплового пункта № 5. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Центральный тепловой пункт котельной № 1 находится на улице Комсомольской. Соответствующая закупка опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

В рамках открытого конкурса в электронной форме предусмотрены инженерные изыскания, разработка проектной документации, капитальный ремонт объекта и поставка нового оборудования.

Проект реализуют по муниципальной программе, направленной на развитие инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности. Финансирование обеспечат бюджеты Московской области и городского округа Реутов. Завершить весь комплекс работ планируется в 2028 году.

Актуальные сведения о закупках и земельно-имущественных торгах Комитет по конкурентной политике Московской области публикует в своем канале «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья» в «Макс».