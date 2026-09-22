ИИ помог расшифровать более 108 тысяч анализов в подмосковном «Доброделе»

Жители Подмосковья могут бесплатно получить расшифровку результатов лабораторных исследований с помощью искусственного интеллекта в приложении «Добродел Здоровье». Система анализирует показатели, отмечает возможные отклонения от референсных значений и дает рекомендации по дальнейшим действиям. С февраля сервисом воспользовались более 38,5 тысячи жителей, которые расшифровали свыше 108 тысяч анализов.

Результаты исследований появляются в приложении вскоре после их поступления в систему. Пользователь может открыть соответствующий раздел, после чего искусственный интеллект автоматически обработает доступные показатели и сформирует понятное пояснение.

«Это удобно. Результаты анализов доступны в приложении „Добродел здоровье“ почти сразу же после того, как они попадают в систему. Также быстро можно получить и расшифровку», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Сервис помогает обратить внимание на результаты, которые отличаются от референсных значений. Если показатели требуют дополнительной оценки, пациент может обратиться к лечащему врачу.

При этом ИИ-расшифровка носит рекомендательный характер. Решение о необходимости дальнейшего обследования или лечения принимает медицинский специалист.