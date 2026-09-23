Уникальный медицинский препарат из Дубны представили на конгрессе в ОАЭ

Компания «Пуль-Сар» из ОЭЗ «Дубна» представила медицинское изделие «Лимфоблок» на конгрессе Американского общества хирургов, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. После презентации представители профессионального сообщества интересовались возможностью регистрации изделия в странах региона, сообщили в областном Мининвесте.

По словам генерального директора «Пуль-Сар» Ксении Менглет, в основном вопросы поступали от хирургов из стран Ближнего Востока. Специалистов интересовало, когда изделие сможет пройти необходимые процедуры для выхода на местные рынки.

«Лимфоблок» предназначен для остановки лимфореи — истечения лимфы, которое может возникать после обширных хирургических вмешательств, в том числе при лечении онкологических заболеваний. Для отвода жидкости обычно используют дренажные трубки. По данным компании, применение «Лимфоблока» позволяет сразу остановить лимфорею и способствует заживлению раны.

Аналогов медицинского изделия в мире нет. «Лимфоблок» уже используют в российских медицинских учреждениях. Продукция поставляется в Казахстан, а в Турции завершены регистрационные процедуры, после чего компания готовится начать поставки.

В числе перспективных зарубежных направлений «Пуль-Сар» рассматривает страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.