Новые игровые комплексы для детей открыли в Химках

В Химках открыли две новые детские игровые площадки во дворах квартала Свистуха и микрорайона Новогорск. Всего в этом году в округе обновят 13 игровых зон, 12 из них уже готовы.

В Химках продолжается обновление дворовых территорий. Новые детские игровые площадки появились во дворе дома № 1а в квартале Свистуха и во дворе домов № 1–5 на улице Соколовской в микрорайоне Новогорск.

На площадках установили многоуровневые игровые комплексы с горками, качели и развивающие панели для детей. Территории оборудовали безопасным покрытием, а также обновили лавочки, урны и уличное освещение.

«При планировании благоустройства учитывают мнения жителей, чтобы сделать городскую среду максимально удобной. В плане на этот год — 13 игровых площадок, работы на 12 из них уже завершены. Современное оборудование, качественное покрытие и учет мнения жителей делают дворы удобнее для семей», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Параллельно специалисты приводят в порядок существующие игровые зоны: заменяют изношенное покрытие и ремонтируют игровые элементы.