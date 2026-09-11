Новый школьный автобус начал перевозить учеников в Подольске

Автопарк Сынковской школы в Подольске пополнился новым школьным автобусом на 23 места. Транспорт обеспечит более комфортный и безопасный подвоз учеников из отдаленных деревень и сел округа.

Сынковская школа входит в состав комплекса имени Николая Куимова, в который также входят еще две школы и четыре детских сада. Учреждения расположены в отдаленных деревнях и селах Подольска, поэтому 280 учеников нуждаются в организованном подвозе.

Новый автобус будет курсировать по маршруту через весь город. Теперь автопарк комплекса имени Николая Куимова насчитывает девять автобусов, которые обслуживают шесть маршрутов.

«Мы последовательно развиваем образовательную инфраструктуру округа — каждое новое приобретение, будь то техника или оборудование, делает путь к знаниям для наших детей удобнее и безопаснее», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Новый транспорт позволит сделать поездки школьников из Сынково и близлежащих деревень более комфортными и безопасными.