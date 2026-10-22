Экскурсия по Троицкому собору прошла для студентов в Подольске

В Троицком кафедральном соборе Подольска прошла экскурсия «Подольск Православный» для студентов колледжей. Участниками стали около 30 человек.

Встречу провел клирик Троицкого собора, ответственный за взаимодействие с молодежью от Подольского благочиния иерей Димитрий Грицышин. Проект «Подольск Православный» реализуется уже второй год: в его рамках студенты посещают храмы и святыни округа, встречаются с духовенством и обсуждают актуальные темы.

К участникам также обратился первый заместитель председателя Совета депутатов округа Евгений Патрушев. Он поприветствовал ребят и пожелал им быть внимательными к своей истории и культуре.

«Мы общаемся в неформальной обстановке, изучаем и обсуждаем темы, которые интересуют молодежь. Готовы отвечать на любые вопросы», — отметил отец Димитрий Грицышин.

В ходе экскурсии участники познакомились с историей Троицкого собора, его архитектурными особенностями и внутренним убранством. После прогулки по храму состоялась беседа о любви, счастье и смысле жизни.