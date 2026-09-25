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    Музей истории автотранспорта в Чехове посетили более 2 тысяч человек

    Фото: Минтранс Подмосковья

    Более 2 тыс. человек побывали в Музее истории автомобильного транспорта «Мострансавто», расположенном на территории филиала предприятия в городском округе Чехов. Об этом сообщила компания.

    Музей начал активно принимать гостей в начале прошлого года. Экспозиция включает более 700 экспонатов: автобусы, грузовые и легковые автомобили разных эпох, а также предметы, связанные с работой крупнейшего в Подмосковье пассажирского перевозчика.

    Посетители могут увидеть легендарную «полуторку» ГАЗ-АА, автомобили «Победа», автобус ЗИЛ-158 и другие образцы техники. В экспозиции также представлены архивные документы, кассовые аппараты, форменная одежда водителей и кондукторов, редкие артефакты прошлых лет. Есть подборка железных моделей легковых и грузовых автомобилей, автобусов и грузовиков в масштабе 1:43.

    «В этом году „Мострансавто“ исполняется 100 лет. Коллекция начала формироваться в 2001 году, продолжают поступать новые экспонаты. У нас собрано множество предметов, которые иллюстрируют историю предприятия, что особенно интересно школьникам. Многие любят посидеть в кабине автомобиля или автобуса и ощутить разницу с современным транспортом. Часто учителя истории проводят уроки прямо в нашем Музее, где экспонаты как наглядное пособие сами „рассказывают“ о прошлом», — говорит директор музея Владимир Комаров, посвятивший работе в «Мострансавто» больше 50 лет.

    Экспозиция открыта как для индивидуальных, так и для групповых экскурсий. Музей находится по адресу: Московская область, городской округ Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2. Посещение возможно по предварительной записи по телефону +7 (963) 722-67-25. Экспозиция открыта в будние дни с 09:00 до 16:00.

    «Мострансавто» является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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