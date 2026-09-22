Баскетбольный клуб «Химки» победил в турнире памяти Александра Петренко

Баскетболисты «Химок» стали победителями XVI предсезонного турнира памяти Александра Петренко, выиграв все три матча соревнований. Подмосковная команда в финальной встрече одолела грозненское «Динамо» со счетом 107:67.

Титул самого ценного игрока турнира достался Александру Захарову — воспитаннику «Химок», который в этом сезоне вернулся в родной клуб. Также в символическую сборную турнира вошли трое игроков химкинской команды: Андрей Сопин, Виктор Заряжко и Владислав Шарапов.

Турнир памяти Александра Петренко проводится с 2007 года и давно превратился в особую традицию для «Химок». Ежегодно мероприятие собирает игроков, болельщиков и всех, кто связан с клубом, чтобы почтить память капитана команды, трагически ушедшего из жизни в автокатастрофе 21 июля 2006 года.

В этом году в турнире приняли участие четыре коллектива Суперлиги: «Динамо» (Грозный), «Югра» (Сургут), «Десна» (Брянск) и баскетбольный клуб «Химки». Соревнования прошли в Баскетбольном центре Московской области с 18 по 20 сентября.

По итогам турнира подмосковные «Химки» одержали победы во всех трех встречах — над «Югрой», «Десной» и грозненским «Динамо» — и завоевали домашний кубок. Команда из столицы Чеченской Республики стала второй, сургутская «Югра» финишировала третьей, а брянская «Десна» осталась без медалей.

«Химки» входят в новый сезон с победным настроем и готовятся отметить 30-летний юбилей клуба. Память об Александре Петренко продолжает жить в истории «Химок», а команда сохраняет верность традициям, заложенным ее первым капитаном.