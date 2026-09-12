Депутат Чаплин рассказал, как не платить за пустую дачу зимой
Если дача остается без жильцов на зиму, часть расходов на коммунальные услуги можно сократить. Для этого важно правильно передать показания счетчиков, подготовить инженерные системы к морозам и оформить перерасчет за вывоз мусора, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
При наличии исправных счетчиков оплату за воду, газ и электричество рассчитывают по фактическому потреблению. Перед отъездом стоит сфотографировать показания, проверить срок поверки приборов и продолжать передавать данные в установленные в квитанции сроки, даже если они не меняются. Если показания не поступают, начисления сначала могут рассчитывать по среднему расходу, а затем по нормативу. В такой ситуации можно запросить контрольное снятие показаний и перерасчет.
«Отключите лишние приборы, перекройте воду и слейте ее из труб, бойлера и бачков. Если система и конструкция дома требуют тепла, оставьте отопление в режиме защиты от замерзания», — добавил депутат.
Для жилого дачного дома, который остается пустым более пяти полных календарных дней подряд, можно оформить перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов. В документе указывают период отсутствия и всех жильцов, а также прикладывают подтверждающие документы — например, билеты, справку от охраны или сведения о временной регистрации.
Полностью отказаться от расходов на зиму не получится. Владелец продолжает платить взносы СНТ, содержание общих сетей и постоянную составляющую двухставочного тарифа. Экономия достигается за счет фактического снижения потребления ресурсов и оформления положенного перерасчета.