Дорожное покрытие на улице Воинов-Интернационалистов обновят в Можайске

В Можайске продолжается ремонт тротуара вдоль региональной дороги на улице Воинов-Интернационалистов. Сотрудники «Мосавтодора» обновляют более одного километра покрытия.

Дорожники уже сняли старое покрытие и подготовили песчано-щебеночную подушку — основание, которое обеспечит прочность и устойчивость будущего асфальта. В настоящее время ведется укладка нового асфальта, готово более 100 метров.

Завершить работы планируют к середине октября. Этот пешеходный маршрут имеет важное социальное значение для горожан: он связывает жилые кварталы с социальными объектами, остановками общественного транспорта и учреждениями, которыми ежедневно пользуются местные жители.

Ранее в Можайском округе построили два новых тротуара в деревнях Тетерино и Красный Балтиец. Общая их протяженность составляет более 400 метров. Обустройство и ремонт тротуаров на региональных дорогах проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Администрация Можайского округа просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ.