Останки двух красноармейцев перезахоронили в Можайском округе

Останки двух красноармейцев, которые погибли в октябре 1941 года, перезахоронили с воинскими почестями в деревне Ельня. Бойцы погибли при обороне Можайска.

Предположительно, солдаты составляли расчет ручного пулемета и погибли на боевом рубеже. Останки нашли в мае этого года в ходе работ на месте малоизученного боя. Известно и имя одного из военных. Им оказался красноармеец-пулеметчик Георгий Филатов, 1918 года рождения, уроженец Алтайского края. Имя второго пока не установили.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев поблагодарил поисковые отряды за то, что помогают возвращать память и не позволяют стереть подвиг солдат из сознания потомков. Под музыку военного оркестра гроб опустили в яму.

Участники церемонии почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и возложили венки к могиле.