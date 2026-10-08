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    Мособлтепло отправило бойцам СВО средства гигиены и лекарства

    Фото: Мособлтепло

    Сотрудники АО «Мособлтепло» собрали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Груз сформировали по заявке прифронтового госпиталя в Краснознаменске, сообщили в компании.

    В посылку вошли средства личной гигиены и лекарственные препараты, которые сейчас особенно востребованы и критически важны для бойцов.

    «Поддержка наших защитников — это общая задача всего региона. Особенно ценно, когда инициативу берут на себя коллективы предприятий энергетики — тех, кто ежедневно обеспечивает комфорт и безопасность жителей Подмосковья. Благодарю коллектив “Мособлтепло” за неравнодушие», — сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Генеральный директор АО «Мособлтепло» Мария Андрюшина отметила, что участие в благотворительных сборах давно стало традицией коллектива компании, сотрудники которой понимают, насколько значима поддержка тыла для тех, кто находится на передовой.

    «Мы будем продолжать эту работу, пока помощь необходима», — подчеркнула Андрюшина.

    Ранее сотрудники компании передавали бойцам партию систем связи для управления FPV-дронами «Кузнечик», а также оказывали помощь по запросам воинских подразделений.

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