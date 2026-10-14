Детсад с яслями построят в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске к 2027 году

В деревне Глухово под Красногорском продолжается строительство детского сада на 350 мест. Учреждение возводят для жителей жилого комплекса «Ильинские луга», а завершить работы планируют во втором квартале 2027 года. Сейчас готовность объекта составляет 27%.

В детском саду предусмотрят 14 групп, включая две ясельные для малышей от полутора лет. Посещать учреждение смогут и дети старшего дошкольного возраста.

Для занятий и проведения мероприятий оборудуют музыкальный и спортивный залы. Также в здании разместят кабинеты логопеда и психолога, медицинское помещение и процедурную. Если ребенку станет плохо, его можно будет временно оставить в отдельной комнате под присмотром до приезда родителей.

Строительство началось в апреле 2026 года. Застройщиком выступает ООО «СЗ „ГрандОлимп“, а контроль за ходом работ осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.