Мострансавто пригласило женщин на работу водителями автобусов

Мострансавто приглашает женщин на работу водителями автобусов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Сейчас в компании работают 183 женщины-водителя, которые управляют автобусами большого, среднего и малого классов на городских, пригородных и междугородних маршрутах. Больше всего женщин-водителей трудоустроено в филиалах МАП № 2 в Коломне и МАП № 12 в Ногинске — по 32 сотрудницы. В МАП № 5 в Подольске работают 27 женщин, в МАП № 4 в Раменском и МАП № 8 в Химках — по 14.

Стать водителем автобуса могут женщины старше 21 года, в том числе предпенсионного и пенсионного возраста. Для соискательниц с водительским удостоверением категории B или C в Мострансавто действует программа бесплатной профессиональной переподготовки на категорию D. В период обучения предусмотрена стипендия в размере 27 093 рублей.

При первом трудоустройстве в компанию или возвращении после перерыва продолжительностью более одного года водителям предоставляется единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей. Для иногородних сотрудников предусмотрено бесплатное проживание в корпоративном общежитии либо ежемесячная компенсация аренды жилья до 12 тыс. рублей. Работникам из отдаленных регионов также компенсируются расходы на проезд домой два раза в год — до 10 тыс. рублей.

В компании действует программа «Приведи друга», в рамках которой сотрудники получают денежное вознаграждение за рекомендацию кандидатов. За первого трудоустроенного кандидата предусмотрена выплата в размере 15 тыс. рублей, за второго и каждого последующего — 20 тыс. рублей. Вознаграждение выплачивается в два этапа: после первого и второго месяцев работы нового сотрудника.

Мострансавто также предоставляет работникам социальные гарантии, включая отпуск продолжительностью до 42 календарных дней, путевки в летние оздоровительные лагеря для детей сотрудников, бесплатную форменную одежду и регулярные медицинские осмотры за счет предприятия. Для работников предпенсионного и пенсионного возраста предусмотрена возможность санаторно-курортного лечения в здравницах Кавказа, Геленджика и Подмосковья.

«Компания постоянно расширяет штат водителей автобусов, предлагая им стабильную заработную плату. Кроме того, в числе плюсов — возможность найти работу в своем городе, поближе к дому, устроившись в один из филиалов в Подмосковье», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Ознакомиться с актуальными вакансиями можно на официальном сайте Мострансавто в разделе «Вакансии». Получить консультацию по вопросам трудоустройства можно в Едином центре подбора персонала по короткому номеру *1795, телефону +7 (903) 161-92-91 или через Telegram-бот: https://t.me/mta_hr_bot.