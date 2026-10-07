ОЭЗ «Дубна» поделилась практикой сохранения здоровья сотрудников на конференции

Первая научно-практическая конференция ФМБА России «Медицина трудового долголетия: от методик до персонифицированного подхода — наука, технологии, клиническая практика» проходит на базе санатория «Архипо-Осиповка» Федерального научно-клинического центра медицинской реабилитации и курортологии ФМБА России с 5 по 7 октября 2026 года.

Пленарное заседание 6 октября открыла руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. Она отметила, что центр трудового долголетия, созданный на базе санатория, представляет собой принципиально новую модель здоровьесбережения.

«Центр объединяет охрану здоровья на производстве, первичную медицинскую помощь, медицину здорового долголетия и санаторно-курортное лечение нового уровня», — подчеркнула Скворцова.

По ее словам, одна из ключевых задач проекта — сделать передовые медицинские технологии доступными для сотрудников стратегических предприятий, жителей ЗАТО, космонавтов, спортсменов, членов сборных команд и ветеранов. Участники обсудили развитие персонифицированного подхода в медицине и цифровые технологии сопровождения пациентов. Одним из таких инструментов станет паспорт курортника, который формируется в медицинской организации и доступен в системе ЕМИАС: благодаря обмену медицинской информацией реабилитация пациента будет начинаться с первых минут санаторно-курортного лечения.

Отдельное внимание уделили развитию медицины здорового долголетия. В 2026 году российская система здравоохранения переходит от преимущественного лечения заболеваний к их предупреждению. В стране формируется новое направление, предусматривающее оценку биологического возраста человека и разработку индивидуального плана профилактики. С 1 сентября 2026 года в номенклатуру медицинских должностей включена специальность врача по медицине здорового долголетия.

О практических решениях в сфере сохранения здоровья сотрудников предприятий рассказал генеральный директор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев. По его словам, ОЭЗ «Дубна» не ограничивается отдельными инициативами в сфере здоровьесбережения, а последовательно выстраивает систему профилактики заболеваний и своевременной медицинской помощи сотрудникам предприятий-резидентов. Ключевым элементом стал цифровой здравпункт, позволяющий получать медицинские услуги и телемедицинские консультации рядом с рабочим местом. Первый такой здравпункт открылся в ОЭЗ в 2023 году, впоследствии подобные кабинеты открыли компании «Энкор» и «Ядро Фаб Дубна».

На стратегической сессии «Санаторно-курортный комплекс: инновационная система медицины здорового долголетия как элемент комплексной реабилитации» заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию ОЭЗ «Дубна» Виктория Халимендик представила совместный проект ОЭЗ и ФМБА России — Центр промышленной медицины (цифровой здравпункт). В цифровом здравпункте оказывают первичную медико-санитарную помощь сотрудникам предприятий ОЭЗ, в том числе до прибытия скорой, выдают справки об обращении за медицинской помощью и проводят экспертизу временной нетрудоспособности. При необходимости работников направляют на консультации к профильным специалистам. В задачи кабинета также входит организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий: на территории здравпункта ежемесячно ведут прием профильные специалисты — от эндокринолога до пластического хирурга.

Такой формат особенно востребован на промышленных территориях, где работают малые и средние предприятия: не каждому из них по силам открыть собственный медицинский пункт. В перспективе пилотный проект цифрового здравпункта будет масштабироваться в индустриальных парках Московской области.