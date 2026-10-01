Андрей Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VIII созыва
Первое заседание Московской областной думы восьмого созыва состоялось в четверг, 1 октября. Его открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Глава региона отметил высокую активность на выборах и подчеркнул, что действия органов власти должны быть ориентированы на выполнение запросов жителей.
«Смысл нашей работы исполнительно-законодательной и любой другой власти заключается в том, чтобы оправдывать ожидания», — подчеркнул Андрей Воробьев.
По словам губернатора Подмосковья, важную роль в работе парламентариев играет прямое общение с населением, поэтому депутатам необходимо сохранять постоянное присутствие в своих избирательных округах.
В финале выступления глава региона пожелал депутатам здоровья, сил и удовлетворения от результатов работы.