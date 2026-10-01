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    Андрей Воробьев открыл первое заседание Мособлдумы VIII созыва

    В центре им. Мещерякова прошло совещание по оказанию социальной и медицинской помощи участникам СВО
    Фото: В центре им. Мещерякова прошло совещание по оказанию социальной и медицинской помощи участникам СВО/Медиасток.рф

    Первое заседание Московской областной думы восьмого созыва состоялось в четверг, 1 октября. Его открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

    Глава региона отметил высокую активность на выборах и подчеркнул, что действия органов власти должны быть ориентированы на выполнение запросов жителей.

    «Смысл нашей работы исполнительно-законодательной и любой другой власти заключается в том, чтобы оправдывать ожидания», — подчеркнул Андрей Воробьев.

    По словам губернатора Подмосковья, важную роль в работе парламентариев играет прямое общение с населением, поэтому депутатам необходимо сохранять постоянное присутствие в своих избирательных округах.

    В финале выступления глава региона пожелал депутатам здоровья, сил и удовлетворения от результатов работы.

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