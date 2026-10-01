«Мострансавто» получит 70 новых автобусов КАВЗ

В автопарк Мострансавто поступит 70 новых автобусов КАВЗ-4270. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья.

Поставка включает 40 автобусов с дизельным двигателем и 30 — на экологичном газомоторном топливе (КПГ). Первые 10 машин уже пополнили парк предприятия, два транспортных средства вышли на маршрут № 20 «Электросталь (Вокзал) — Ногинск».

«Поступление автобусов КАВЗ — новое направление в обновлении парка нашего крупнейшего перевозчика — Мострансавто. Новые машины будут постепенно выходить на маршруты Московской области. Они позволят повысить комфорт и безопасность ежедневных поездок жителей и гостей региона», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Оба варианта исполнения КАВЗ-4270 — низкопольные автобусы большого класса, рассчитанные на перевозку до 90 пассажиров, включая 28 посадочных мест. В салоне предусмотрены системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, специальная просторная площадка для маломобильных пассажиров и пассажиров с детскими колясками, механическая аппарель, кнопки для подачи сигнала водителю и открытия двери на остановке. Пневматическая подвеска и система «книлинг» позволяют приблизить уровень пола автобуса к дороге при остановке.

За безопасностью в салоне и вокруг автобуса следит система видеонаблюдения с камерами у дверей, в пассажирской зоне и по периметру транспортного средства. Двери оборудованы системой защиты от защемления, электронные табло отображают информацию о маршруте, а звуковая система сообщает названия остановок. В салоне также есть USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Рабочее место водителя отделено перегородкой с дверью, кабина оснащена эргономичным рабочим местом и регулируемой по высоте и наклону рулевой колонкой.