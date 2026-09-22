Парки Богородского округа завершат летний сезон праздником

Жителей и гостей Богородского округа пригласят на спортивные, творческие и музыкальные мероприятия в парках. Главные события пройдут в Центральном парке Ногинска.

В четверг, 24 сентября, в Центральном парке состоятся тренировки по спортивно-бальным танцам. Занятия начнутся в 17:00 на сцене при хорошей погоде, а при неблагоприятных условиях — в павильоне. В пятницу, 25 сентября, в 10:00 в камерном зале пройдет занятие по нейрофитнесу.

Главным событием субботы 26 сентября станет праздничная программа в Центральном парке. С 14:00 на веранде камерного зала начнутся творческие и музыкальные мастер-классы. В 16:00 на сцене состоится концертная программа с участием солистов и творческих коллективов Богородского округа. Завершит вечер шоу «Одноклассно-классно — 7» от группы «Кантилена». В 12:00 в Глуховском парке, а также в парках «Роща» и «Липовая аллея» пройдут детские мероприятия по регулярному расписанию.

В воскресенье, 27 сентября, в 12:00 парки также проведут спортивные, игровые и творческие программы для детей.