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    Подмосковных аграриев пригласили на межрегиональный форум «Дни ретейла в Сибири»

    Фото: X5 Group

    Представители бизнеса и власти обсудят развитие розничной торговли на межрегиональном форуме «Дни ритейла в Сибири», который пройдет в Омске 7–9 октября. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Московской области.

    Участниками мероприятия станут представители федеральных и региональных органов власти, торговых сетей, маркетплейсов, производителей, поставщиков и отраслевых экспертов. На форум также приглашают представителей Подмосковья.

    Центральной темой станет будущее регионального ритейла. На пленарном заседании участники обсудят взаимодействие федеральных и местных торговых игроков и вопросы продовольственной безопасности, а на аналитической сессии — изменения в отрасли и потребительском поведении.

    Деловая программа также охватит готовую еду, развитие сетевых форматов и трансформацию торговой и складской инфраструктуры. Отдельные сессии посвятят ассортименту, работе с поставщиками, цифровому мерчандайзингу, маркетингу на основе данных, искусственному интеллекту, маркетплейсам, франчайзингу и регулированию отрасли.

    Как отмечают в ведомстве, форум позволит регионам представить собственные практики, напрямую обсудить вопросы с регуляторами и наладить взаимодействие производителей, поставщиков и ритейлеров. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

    Дополнительные сведения доступны на сайте.

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