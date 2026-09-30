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    Мособлгаз провел 2 тысячи встреч с жителями Подмосковья с начала года

    Фото: Пресс-служба АО "Мособлгаз"

    С начала года более 14 тысяч жителей Московской области узнали, как безопасно пользоваться газом в квартире, на встречах с газовиками. Всего с начала года прошло 2000 встреч.

    Об этом сообщила компания «Мособлгаз». Газовые участковые ежедневно проводят встречи с жителями во всех городских округах региона, ежемесячно — порядка 180 встреч по всей Московской области.

    На встречах эксперты простым языком объясняют, как правильно эксплуатировать газовые приборы, что делать, чтобы не допустить неисправностей, и какие нюансы существуют при проведении техобслуживания.

    График встреч с жителями на октябрь опубликован на сайте. В зоне ответственности Мособлгаза находится 40 тысяч многоквартирных домов с газом — это более двух миллионов квартир.

    Мособлгаз также предлагает оценить работу газовиков. После введения адреса можно по пятибалльной шкале оценить полноту объема выполненных работ, тщательность проверки, время оказания услуги, квалификацию, вежливость и доброжелательность сотрудника.

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