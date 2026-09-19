Председатель Общественной палаты Балашихи проголосовала на выборах

Елена Жарова отдала свой голос на выборах в Государственную думу и Московскую областную Думу. Она голосовала на избирательном участке № 3584 в школе № 26 по адресу: улица Летная, дом № 10.

Елена Жарова оценила организацию работы на площадке и поделилась мнением о важности голосования.

«Я всегда стараюсь пользоваться своим правом голоса, потому что мне небезразлично, каким будет наше будущее и как будет развиваться страна и Московская область. Сегодня я проголосовала на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной Думы. Именно эти представительные органы принимают законы и решения, которые напрямую влияют на жизнь людей. Поэтому считаю важным прийти на участок и сделать свой осознанный выбор», — отметила Елена Жарова.

Выборы депутатов в 2026 году проходят в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября. Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте Центральной избирательной комиссии или в информационно-справочном центре по телефону: 8 (800) 200-00-20.

Жители могут проголосовать на избирательных участках, на дому, дистанционно и по месту нахождения.