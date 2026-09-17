Глава Серпухова обсудил с жителями содержание дома в Оборонном переулке

16 сентября глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета Максимом Валиковым и представителями коммунальной отрасли встретился с жителями дома № 6 на 1-м Оборонном переулке. В ходе встречи обсудили выполнение работ по устранению аварийных ситуаций и дальнейшее содержание многоквартирного дома.

По поручению Алексея Шимко в доме уже устранен засор канализации, восстановлены холодное и горячее водоснабжение, которое отсутствовало более двух недель, а в подъезде установлены новые радиаторы. Жителям, пострадавшим от локального подтопления, управляющая компания выплатила компенсации.

Во время встречи обсудили и другие вопросы. В частности, глава округа поручил управляющей компании решить проблему с кабелем, который около четырех лет мешает проезду крупногабаритного транспорта, — его необходимо демонтировать или перенести. Дом 1964 года постройки ни разу не проходил капитальный ремонт и не оборудован общедомовым прибором учета. Жителям разъяснили порядок проведения общего собрания собственников, на котором можно принять решение об установке прибора.

Алексей Шимко также поручил заместителям проверить, насколько управляющая компания «Управдом Юг Подмосковья» выполняет обязательства по содержанию многоквартирного дома. Сроки устранения всех оставшихся недочетов глава округа поручил держать на контроле.