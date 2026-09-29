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    Автобусные остановки обновили в 10 округах Подмосковья

    Фото: Пресс-служба ГБУ МО «Мосавтодор»

    Специалисты «Мосавтодора» выявили поврежденные павильоны, урны и лавочки на 13 остановках общественного транспорта на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Для повышения комфорта и безопасности пассажиров специалисты оперативно приняли меры по восстановлению.

    Привели в нормативное состояние стенки и крыши автобусных павильонов, среди них «Лесотоговый склад на Степаньковском шоссе» в поселке городского типа Правдинский Пушкинского округа, «ТЦ Конфитюр» на Лихачевском проспекте в Долгопрудном, «Военная часть» на улице Тураевской в Лыткарине, «Школа на Силикатной» на проспекте Юных Ленинцев, «Стадион Труд» на улице Клемента Готвальда и «Красная Горка» на проспекте Ленина в Подольске.

    Также восстановили павильоны «Южная Долина» на Зеленом шоссе в поселке городского типа Горки Ленинские в Ленинском округе, «Проспект Конструктора Селезнева» на проспекте Конструктора Селезнева в Дубне, «ГПТУ-56» на улице Полиграфистов в Чехове и «Улица Горького» на улице Обуховская в Солнечногорске.

    Кроме того, восстановили урны на остановке «Сабурово» в деревне Сабурово городского округа Щелково и на остановке «Кафе» на улице Парковой в микрорайоне Котово в Долгопрудном, отремонтировали лавочку на остановке «Лазарево» в деревне Марино городского округа Клин.

    Обследование дорожной сети проводят еженедельно. В его рамках специалисты особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

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